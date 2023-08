Mansão de R$27 milhões de Cafu, será leiloada para pagar dívidas milionárias do ex-jogador

O capitão da seleção brasileira de 2002 está com o nome sujo na praça e terá que abrir mão de sua mansão em Alphaville.

Gente, aparentemente o ditado “devo não nego, pago quando eu puder”, não deu muito certo para o ex-jogador de futebol, o pentacampeão mundial Marcos Evangelista de Morais, popularmente conhecido como Cafu. Isso porque, segundo o jornal ‘Extra’, o capitão da seleção brasileira de 2002, terá a sua mansão, de 3 mil m², em São Paulo, no bairro de Alphaville, que é avaliada em R$27 milhões, leiloada no próximo mês, para quitar dívidas milionárias que o mesmo possui com diversos bancos e financeiras.

Mas muito se engana quem acha que essa é a primeira vez que esse imóvel do ex-jogador está sendo alvo da justiça. Em 2022, Cafu recebeu uma ordem de despejo, devido a processo que foi aberto por dois empresários, que emprestaram R$1 milhão ao ex-jogador, para que ele investisse em sua empresa de agenciamento esportivo.

O valor emprestado em 2017, deveria ser pago em três parcelas, com o acréscimo de R$160 mil de juros e correção monetária. Porém, apesar de confirmar para a justiça que a dívida existia, Cafu contestou os juros que estavam sendo cobrados, o que fez com que ele revertesse a situação e continuasse morando na mansão.

Vale ressaltar que esse não é o primeiro imóvel que o pentacampeão mundial de futebol terá que abrir mão por conta de suas dívidas milionárias. Há algum tempo, um sobrado que o jogador possuía, na região do Morumbi, foi arrematado em um leilão judicial, pelo valor de R$333 mil, para quitar uma dívida de R$11 milhões.