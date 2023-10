Manoel Soares revela motivo de não escrever autobiografia

O apresentador contou que outras pessoas devem abrir o caminho antes dele e se acha novo para marcar sua história com um livro sobre sua história

Manoel Soares contou detalhes sobre suas vontades e anseios na vida em entrevista ao podcast Caras. O apresentador foi questionado se tinha a vontade de fazer uma autobiografia e revelou que teriam pessoas que deveriam abrir esse caminho antes dele. Ele ressalta nomes de pessoas que deveriam ter suas histórias contadas.

“Confesso que não pensei porque eu acho que tem tanta gente maravilhosa que eu conheço que não tem uma autobiografia ainda. Eu adoraria ler a autobiografia do Paulinho da Viola, do Lázaro Ramos, que lançou até o ‘Na Minha Pele’… Eu acho que tem uma galera que precisa abrir esse caminho antes de mim. Eu não vou me sentir a vontade, fora que eu tenho 43 anos de vida, acho que ainda é muito pouco para meter uma marca de uma autobiografia”, disse.

“Eu acho que o melhor ainda está por vir”, completou o comunicador. Dinorah, sua esposa, ainda incentiva o lançamento de uma biografia dele. “Começamos até a pensar como seria isso… Mas eu acho que tudo o que eu acabo produzindo em trabalho é parte do que eu sou, o que eu sou também está traduzido nas minhas obras… Eu prometo que vou pensar sobre isso com carinho”, finalizou, não descartando a possibilidade.