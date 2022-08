Manoel Soares foi ‘obrigado’ estudar sobre Nelson Mandela e foi isso que levou ele para África na Copa de 2010

Pensa numa história incrível que a gente só vê em filme. Durante o PodPah Especial Criança Esperança o apresentador Manoel Soares, contou que teve uma professora que ‘obrigou’ ele a fazer um trabalho na escola sobre a história de Nelson Mandela. Ele contou que por sinal, fez um péssimo trabalho e inclusive tirou nota baixa, mas a professora disse: “Que bom que você aprendeu”, se refendo a história de Mandela.

“Anos depois eu estava trabalhando na RBS Tv no Rio Grande do Sul, e tinha a prova para definir quais comunicadores iam para a Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Quando eu peguei a prova parece que a prova foi escrita por ela, tudo que estava ali eu sabia, eu sabia tudo.” Contou ele durante a entrevista, ele passou e foi para África do Sul.

Ele contou ainda que durante a viajem, ele teve a oportunidade de ver o Mandela, e quando retornou ao Brasil, foi até a cidade que morava para contar para a professora o que havia acontecido, mas ela já avia partido.