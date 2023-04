Manoel Soares e pronuncia após ausência no ‘Encontro’: “Viagem ao Rio”

Assessoria do apresentador abaixou a poeira com um comunicado informando que ele viaja todas as terças para o Rio de Janeiro por causa do Papo de Segunda

Foi só Manoel Soares não aparecer no ‘Encontro’ da terça-feira (04) para a web ir à loucura e começar a criar histórias. A assessoria do apresentador informou que ele não estava no programa pois todas as terças já é comum ele não estar, afinal, ele viaja para o Rio de Janeiro para o Papo de Segunda.

“Desde que o Manoel entrou no Papo de Segunda ele não apresenta o Encontro às terças, já que às segundas ele viaja ao Rio para apresentar o Papo ao vivo à noite”, informou a assessoria de Manoel Soares.

A Globo ainda emitiu uma nota explicando a ausência do apresentador ao lado de Patrícia Poeta. “Como já foi dito no programa, Manoel Soares não participa do ‘Encontro’ às terças desde que assumiu a apresentação do ‘Papo de Segunda’, em função das gravações no Rio de Janeiro”.