Manoel Soares dispara: “O desafio da comunidade LGBTQIA+ é encontrar forças para defender Renan Bolsonaro”

Após o possível relacionamento do filho do ex-presidente com o seu ex-assessor, Diego Pupe, vir ao público, o apresentador se pronunciou e foi detonado pela web

Nem Manoel Soares está passando limpo a história do possível romance de Renan Bolsonaro. Após o apresentador usar o seu Twitter para pedir apoio da comunidade LGBTQIA+ para apoiarem o filho do ex-presidente, os internautas não perdoaram e atacaram com unhas e dentes. Vale ressaltar que a comunidade negou qualquer ajuda ao filho de Jair Bolsonaro visto o histórico de tudo que já disseram.

“O desafio da comunidade LGBTQIA+ agora é encontrar forças para defender Renan Bolsonaro, que como muitos homoafetivos, deve ter sofrido com a homofobia do pai”, escreveu no Twitter.

Em entrevista ao Léo Dias ele afirmou que gosta de mulher e que não viveu relações homoafetivas com Diego Pupe. “Seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui: prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo”, disse Belmiro em entrevista à Playbloy em 2011.