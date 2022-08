Manoel Soares conta como sua carreira começou: “Me colocaram para ajudar na limpeza”

Apresentador do ‘Encontro’ contou que já passou dificuldade nas ruas do Brasil

Se tem uma coisa que minhas fofoqueiras de plantão não podem perder é a entrevista de Manoel Soares no ‘Podpah’ especial ‘Criança Esperança’. O apresentador contou que começou na TV por meio de uma entrevista e não deixou de falar com o repórter que precisava de uma oportunidade. Ao procurar a emissora, Soares ganhou o emprego na área da limpeza.

“Viajar tantos estados brasileiros aconselhou as diferentes narrativas em busca de um lugar de existência. A gente tá cansado de sobreviver, a gente quer viver’, iniciou Manoel.

O muso ainda contou que passou por muita coisa nas ruas do Brasil, mas decidiu que não iria roubar e nem pular a catraca do ônibus. “Passou um pessoal da TV fazendo enquete, eu ajeitei a camisa e fui para as ideias com o repórter. Minha vida estava ruim, subi no busão pedindo carona, nunca passei por debaixo da roleta . Cheguei lá pedindo trabalho e me colocaram para ajudar na limpeza, foi assim que entrei na televisão”, contou.

“Dormi nos caminhões, fui me organizando, aprendendo a fazer notas, entradas e saída, assim que aprendi todos esses rolê”, disse.