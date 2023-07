Manoel Soares afirma que não voltaria a trabalhar com Patrícia Poeta: “Não se entra duas vezes no mesmo rio”

Por sua vez, o apresentador e ex-global garante que não possui mágoas ou ódio da sua antiga emissora.

Amores, no fim da tarde desta segunda-feira (17), o apresentador e ex-global, Manoel Soares, participou, de forma virtual, do programa ‘A Tarde é Sua’, que é conduzido pela jornalista Sonia Abrão.

Durante a sua participação, Manoel falou sobre diversos assuntos, porém, o que mais chamou a atenção, obviamente, foi quando ele falou sobre a sua atual relação com sua antiga emissora, e ao ser questionado se ele voltaria a trabalhar com a apresentadora Patrícia Poeta, de uma forma bem discreta, ele afirmou que não.

“A vida me ensinou com muita tranquilidade que não se entra duas vezes no mesmo rio. Quando nós entramos [no rio], aquela água já passou, nossa pele já mudou”, iniciou o apresentador.

Logo em seguida, desviando o assunto, o entrevistado afirmou que não descarta nenhuma oportunidade que lhe agregue, mas garante que atualmente a sua vida profissional não está caminhando na mesma direção que a Rede Globo.

“Eu obviamente não descarto absolutamente nada. Se for algo relevante, saudável, tranquilo de acontecer, meu coração está aberto a tudo, mas hoje eu tenho um projeto pessoal de comunicação e que não caminha na mesma direção que a TV Globo”, concluiu Manoel.

Para quem não sabe, o ex-global vai lançar seu próprio projeto de comunicação, o Bombou, onde ele pretende reunir os mais diversos conteúdos, de interesse público. Diante disso, Soares ainda garantiu que não possui mágoas do seu antigo emprego e afirmou que, caso o ‘Encontro’ veicule alguma matéria que lhe chame a atenção, ele irá levar o assunto para o seu novo projeto.

“Eu vou continuar prestigiando o trabalho dos meus amigos… A minha relação com o Encontro e com a Globo não é uma relação de mágoa, ódio, até porque isso não faz bem. Se tiver uma matéria relevante no Encontro e a minha equipe se negar a levar para o Bombou, pode ter certeza que a minha equipe vai ser chamada a atenção por isso”, afirmou o apresentador.