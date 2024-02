Mamma Bruschetta segue internada e equipe atualiza estado de saúde

Mamma Bruschetta está internada mais uma vez em menos de um mês, dessa vez, o Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, revelou que não há previsão de alta para a apresentadora, que sofre de dificuldade de respirar. À CARAS Brasil, a equipe da comunicadora revela detalhes do quadro de saúde da comunicadora.

Bruschetta está com retenção de líquido, o que inspira observação da equipe médica. “Ela segue internada, está no quarto e fazendo tratamento porque está retendo muito líquido. Ela precisa eliminar mais do que ingere. Ela está um pouco melhor”, conta o assessor, Thiago Nielsen.

“O problema [agora] é que o coração está bombeando mais água do que sangue. Os médicos querem eliminar esse pouco de água do corpo dela”, explica Nielsen em conversa com a reportagem. Apesar da preocupação, ele se mostra esperançoso com a recuperação da amiga.

Em nota, o Hospital São Luiz reforça que Mamma segue sem previsão de alta. “Segue internada em apartamento para a continuidade do tratamento e reabilitação com quadro clínico estável”, diz o documento.