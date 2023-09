Mamma Bruschetta assume romance com homem mais novo: “A gente não faz sexo”

A apresentadora afirma que apesar de curtir bastante a companhia do rapaz, ela quer que ele seja independente.

O romance está no ar! Apesar do mês de setembro ter sido regado por diversos términos, muitos deles inesperado, ontem (28), durante a sua participação no podcast Bate Papo com Viguini, a apresentadora Mamma Bruschetta, que costuma ser bem discreta em relação a sua vida pessoal, revelou que está vivendo um romance com um homem mais jovem.

Em sua declaração, Mamma afirma que, mesmo eles não tendo relações sexuais ele se curtem muito, mas ela quer que ele tenha uma vida independente.

“Eu tenho um crush até hoje, 40 anos mais jovem que eu. A gente não faz sexo, mas a gente se curte muito. É um rapaz que é como se fosse meu namorado, mas tem a vida independente. Eu quero que ele se case, construa família, mas por enquanto ele me faz companhia”, revelou a apresentadora.