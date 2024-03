Mamma Bruschetta afirma que está magoada com Leão Lobo: “Não estou afim de encontrá-lo”

A apresentadora abriu o seu coração ao falar sobre a sua atual amizade com o também apresentador Leão Lobo.

Amores, recentemente, em uma entrevista ao Pod Tudo e + um Pouco, que é apresentado pela dupla Felipe Folli e Flávio Mélo, a apresentadora Mamma Bruschetta abriu o seu coração ao falar sobre a crise que a sua amizade com o também apresentador Leão Lobo está vivendo.

“Nós somos amigos. Hoje em dia, ‘amigos’. Acho ele uma pessoa competente, o maior fofoqueiro do Brasil, tem uma penetração muito grande nas camadas populares. Mas, atualmente, não vou pôr pra baixo, vou deixar a meio-pau. Estou magoada com ele por uma bobagem que ele falou”, iniciou Mamma, que continuou: “De mim, especificamente. Na televisão, não ao vivo. Ele falou, eu soube e, no mesmo dia, o entrevistei em meu podcast. Eu não estou muito afim de encontrá-lo pessoalmente”.

Por fim, a apresentadora afirma que apesar de estar bem chateada com o amigo, ao ponto de não querer lhe encontrar pessoalmente, isso não diminui o grande artista que ele é.

“Eu gosto muito do Leão, [mas] ele falou uma coisa que eu fiquei ofendida. Por enquanto, não quero nem falar. Não desmerece o artista que ele é, o trabalho que ele faz, mas tenho essa pequena mágoa”, concluiu.