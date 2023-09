Mama Bruschetta revela que nunca teve traumas após ficar 40 anos sem transar

A apresentadora negou qualquer trauma após longo período de abstinência sexual. Ela falou sobre o assunto com detalhes no podcast Bate Papo.

Queridos da minha vidinha, a nossa diva Mamma Bruschetta, afirmou com todas as letras que não ficou com nenhum trauma por ter passado mais de 40 anos sem manter relações sexuais com outra pessoa.

O assunto foi abordado no podcast Bate Papo com Viguini. Mamma contou, ela perdeu a virgindade aos 19 anos, mas depois passou a engordar e ter problemas em relação a autoimagem, o que a fez tirar o sexo da sua vida

“Eu fiquei sem sexo durante 40 anos. Fui uma pessoa que em determinado momento da vida comecei a engordar muito, fiquei muito feia e eu só tinha realizado o ato de me entregar para alguém uma vez na vida, aos 19 anos, nunca mais”, iniciou.

“Então fiquei um monte de tempo [sem transar]. Lógico que namorava aqui, ia beijar ali, mas não era sexo. Você vai perguntar: ‘mas você ficou traumatizada?’ Fiquei nada porque você vai fazer outra coisa. Estava cuidando da minha mãe, das minhas irmãs, trabalhando, cuidando da minha vida profissional. Mas chegou um momento, com uns 60 e tantos anos que falei ‘ah gente, vou morrer sem saber como é virar os olhinhos direito?’, e aí eu fui da maneira que me foi possível fazer”.