Malvino Salvador fala sobre fama de galã: “Nunca alterou minha essência”

Minha gente, se Malvino Salvador demorou para se entender como um homem bonito, já pode abaixar a bola daquele contatinho seu que se acha a última bolacha do pacote. Em entrevista para a Revista Caras, o ator contou que sentia insegurança sobre sua aparência e que o título de galã nunca foi um problema em sua vida, mesmo a ficha demorando a cair.

“Sempre me senti lisonjeado com os elogios. Por volta dos 16, mudei de colégio e a professora fez uma dinâmica em sala em que os alunos trocavam bilhetes anonimamente. Lembro de ter ficado encabulado com o volume de mensagens que recebi e aquilo me fez perceber um lado meu que, até então, minha insegurança havia ofuscado. Aquilo, de certa maneira, me empoderou”, declara.

Em meio aos elogios e oportunidades que lhe foram surgindo por conta da beleza, o ator garante que sempre fez questão de manter sua essência e não deixá-la subir à cabeça. “Ser visto dessa maneira nunca influenciou minhas decisões ou dominou os meus pensamentos”, afirma.