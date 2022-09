Malvino Salvador defende Jair Bolsonaro e crítica jornalismo da Globo: “Decepcionado”

O ator afirma que o jornalismo deve ser isento e não tomar lados.

Durante entrevista ao Ricca Perrone, no podcast ‘Cara a Tapa’, o ator e ex-funcionário da Rede Globo, Malvino Salvador, defende o candidato e atual presidente da República, Jair Bolsonaro. “Bolsonaro tem boas intenções, mas faz algumas escolhas erradas, principalmente na forma de se comunicar. Nem todo governo é sempre assertivo ou errado. Acho que ele está sendo massacrado pela mídia de uma forma desonesta. Deveria ter espaço pra se mostrar também o que faz de bom”.

Além disso, o ator critica o trabalho que vem sendo feito pela equipe de jornalismo da emissora que trabalhava e se diz decepcionado. “Tenho que admitir que eu ando um pouco decepcionado com o jornalismo. E falo de peito aberto, porque acho que o jornalismo tem que ser isento, né? Ele não pode tomar lado”.

Malvino diz ter orgulho de dizer que a emissora é uma das maiores do mundo, mas critica: “Ela é uma das maiores emissoras do mundo. É um orgulho grande dizer isso. Ela prima pela excelência, mas não tem que ter viés ideológico, principalmente no Jornalismo. Tem que ter o máximo de isenção possível”.

Confira a entrevista completa: