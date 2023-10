Maluma dá tapa em um fã

O cantor é detonado pelos internautas; a produção do artista deu sua explicação do ocorrido nas redes sociais.

Que coisa horrível, gente! Um vídeo que virualizou por toda a internet aparece mostrando o momento exato em que o cantor Maluma é flagrado dando um tapa com força em um fã. O local onde aconteceu o momento ‘explosão’ do cantor colombiano, mas que pegou mal, pegou e muito, né amores?

E obviamente, quem perdoa é Deus, porque a internet caiu de pau na atitude do moço e a produção de Maluma correu para explicar o ocorrido. Segundo eles, a atitude do cantor foi porque o fã o pegou desprevenido, apertando sua mão com muita força, o que o surpreendeu, fazendo-o agir impulsivamente.

Em espanhol, os seguidores não passaram pano para o artista e escreveram:

“Pare de segui-lo e ouça sua música para ver se o jovem fica mais humilde!”

“E pensar que ele deve todo seu sucesso e dinheiro aos seus fãs, zero humildade e pouca empatia com seu público…”

“Por que deveríamos idolatrar uma pessoa que canta? O que isso importa? É por isso que eles ficam assim.” (sic)