Maluma assume ter tido romance com Anitta

O cantor colombiano comentou o assunto numa entrevista ao Alofoke Radio Show

Se o mundo ainda desconfiava que Anitta e Maluma viveram um romance no passado, neste último sábado (25), o cantor não só confirmou a informação, mas também falou o motivo da relação ter durado tão pouco tempo.

— Para mim não funciona esses relacionamentos com pessoas da indústria. Quando aconteceu, inclusive, com a Anitta, ela estava começando a carreira (internacional). Eu a conheci e a gente se gostava muito e tudo mais. Pensava: “Não posso estar com ela, porque ela faz o mesmo que eu” — explicou o colombiano.

Ambos os cantores já tinham dado outras declarações sobre a relação deles o passado e não é de hoje que seus fãs torcem para que os dois engatem um relacionamento.

O que será que Anitta achou do seu ex abrir o verbo sobre o relacionamento dos dois? Só digo que estamos atentos aqui por uma declaração da cantora.

Maluma e Anitta já dividiram o microfone em algumas parcerias, por exemplo, “ Sim ou Não (feat Maluma)” e “El Que Espera (com Maluma)”