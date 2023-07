Malu Borges relata presença de ratos em restaurantes de Paris

A influenciadora digital contou que nunca vai se acostumar com os animais pelas ruas de Paris e mesmo dentro dos restaurantes da ‘Cidade do Amor’

Ratatouille está diferente? Malu Borges contou que Paris está infestada de ratos e revelou que nunca vai se acostumar ao ver os animais caminhando no chão de restaurantes da Cidade do Amor. Malu está em Paris à trabalho e relata sua rotina nas redes sociais para os seus fãs.

“Coisas que eu nunca vou me acostumar na França. Aqui em Paris, tem ratos no restaurante, ratos do lado de dentro. A gente chegou no restaurante e o João Vitor já viu o rato”, iniciou ela, citando o marido.

Ela ainda acrescenta: “Não consigo ficar mais quieta, estou levantando meus pés e tudo que encosta em mim, eu acho que é rato”, declarou. O marido, João, ainda disse que não iria conseguir comer o seu prato no local.