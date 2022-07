Majur sobre rappers: “São veganos, só comem palmito”

Cantora rebateu comentários sobre rappers que exaltam a beleza de mulheres negras

Se você é antenado nas redes irmãs do Instagram (Tik Tok) vai saber que uma trend ficou muito famosinha por lá de rappers exaltando a beleza de suas mulheres “negras”. Coloco entre aspas porque é aí que mora a principal questão da treta, as mulheres exaltadas não são negras e Majur colocou a boca no trombone diante da trend.

“Gente a maioria dos pretos rappers são veganos, só comem palmito”, disparou a cantora.

Alguns comentários nas redes ainda colocaram Majur como racista diante da acusação que faz alusão ao termo “palmitar”, em que pretos se relacionam com brancos.

Nos Twitter os usuários defenderam que os rappers podem e devem ficar com quem bem entenderem. Como de fato devem mesmo, mas eu interpretei a colocação de Majur de uma forma mais profunda, como uma crítica à trend, mas vida que segue.