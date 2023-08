Maitê Proença relembra relação abusiva que viveu: “Emagreci vários quilos”

A atriz contou que viveu um relacionamento abusivo com um homem que chegou a morar em sua casa por um tempo

Não precisava que meu telefone tocasse para que eu soubesse mais detalhes sobre a história de relacionamento abusivo de Maitê Proença. Em entrevista para a Revista Caras, ela contou detalhes sobre a relação complicada que viveu com um homem que se instalou na sua casa.

“Na pior das situações, emagreci vários quilos, e para me livrar da pessoa que havia se instalado em minha casa, me calei por dois meses. Não falei, não retruquei, não respondi a qualquer das provocações, mas tinha pavor dele, e não fui grosseira nem agressiva no silêncio para não atiçá-lo. Foi um estudo fino de autocontrole”, contou.

Ela ainda disse que o término foi desgastante e definitivo. “Ele partiu e meu prédio foi alertado para que nunca mais o deixasse colocar os pés nas imediações. É difícil reagir, mas não podemos ficar caladas”, desabafou ela.