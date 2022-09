Maite Perroni é pedida em casamento: “Amor da minha vida”

Atriz compartilhou fotos do pedido de Andrés Tovar

Essa coluna é puro amor e nossa eterna Lupita, do RBD, está noivissima. A atriz Maite Perroni foi pedida em casamento ontem (12). Andrés Tovar pediu a mão da morena em um momento pra lá de especial compartilhado com os fãs e seguidores. A atriz apareceu emocionadíssima no passeio de helicóptero.

“Nós dissemos sim! Nunca senti tanto amor, certeza e felicidade. Eu te amo, amor da minha vida”, escreveu ela na legenda. Na imagem ela apareceu com os olhos cheios de lágrimas.

“Aqui, perto de Deus, do sol e da lua, quero te pedir em casamento”, comentou ele na publicação.