Maisa Silva fala sobre incêndio em viagem: “A vida é nosso bem”

A apresentadora falou pela primeira vez após o acidente que a pegou de surpresa enquanto ela estava de viagem

Todas as minhas amigas fofoqueiras ficaram preocupadas com o estado de saúde de Maisa Silva depois que contei para vocês que o apartamento em que ela estava em sua viagem pegou fogo. A apresentadora resolveu falar sobre o fato e não deixou de dizer que a vida é o nosso bem mais precioso.

“Grata a Deus pela oportunidade de valorizar pessoas, momentos e de ter a consciência de que sou muito pequena perto desse universo poderoso e misterioso. Agradeço também por ele me proteger, me dar propósito e guiar cada passo meu e dos que amo. A vida é nosso bem mais precioso. No fim do dia, é isso que importa”, escreveu Maisa.

A musa das telinhas fez a viagem com amigos e nas imagens ela aparece acalmando o cãozinho que estava presente no apartamento quando o incêndio começou.