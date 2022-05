“Não adianta ficar de graça assim comigo e não lançar música pra mim”, dispara Maisa em direct de João Gomes

Apresentadora pediu para ele avisar qual música seria dedicada a ela em seu álbum

Eu tô toda me tremendo, porque se esse casal vingar eu jamais fui triste em um Brasil cheio de tristeza, juro. Maisa cobrou música de João Gomes no direct do cantor e ele fez questão de gravar um vídeo com camiseta estampada com o rosto da artista. Ai gente, é muito amor envolvido.

“Quando lançar seu álbum novo você me avisa qual música é pra mim, porque não adianta você ficar de graça assim comigo e não lançar música pra mim, que eu acho que é o mínimo”, disse em áudio para João. Direta ela, né?

Ok, isso aqui foi muito fofo 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/LSRyKva7ek — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 10, 2022

O cantor fez questão de vestir sua camiseta com Maísa estampada e dedicar a música ‘Dengo’ para a apresentadora. “Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado? Eu não quero mais essa vida de farra, tô precisando de dengo, não vê? Só tô querendo você”, diz a letra da música.

Ela pediu e ele entregou, é sobre isso pic.twitter.com/nwXo9Mo0ZQ — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 10, 2022

Se um dia fui triste, eu nem lembro quando foi, porque esse casal estabeleceu minha alegria de viver. Já torço demais para que vingue, vem aí meu casal favorito.