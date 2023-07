Mais um boato, Silvia Abravanel não está brigada com as irmãs por causa da apresentação do Bom Dia & Cia

A segunda filha de Silvio Santos estava de férias com o marido e os filhos nesse período, por isso os boatos não procedem

Minhas informantes seguem fazendo um trabalho maravilhoso na ponte São Paulo e Rio de Janeiro, porque me informaram que a briga fake pela apresentação do Bom Dia & Companhia não procede. Silvia Abravanel deixou sim de seguir as irmãs nas redes, mas isso não tem relação com a apresentação do programa.

Minha informante ainda me contou que Silvia estava viajando com os filhos e o marido nesse período e que não tem relação alguma com o programa nas manhãs do SBT.

Ou seja, o buraco é mais embaixo na treta dela com as irmãs. Queria ser uma mosquinha para saber tudo que rola nos bastidores da TV.