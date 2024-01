Mais de 14 horas após ser anunciado no BBB24 Matteus ainda não publicou nenhum informação sobre a novidade

POST PATROCINADO

O estudante de Engenharia Agrícola foi anunciado como um dos integrante da Pipoca do BBB24.

E se vocês achavam que a cota Agroboy não seria preenchida neste ano, vocês estavam muito enganados. Com 27 anos, o Gaúcho de Alegrete, Matteus Amaral Vargas, veio para integrar o grupo Pipoca do BBB24.

Estudante de Engenharia Agrícola, Matteus nem entrou na casa ainda e chamou a atenção do público pelo seu jeito reservado nas redes sociais. Ao contrário dos demais participantes, que já foram anunciados, até o momento as pessoas que deveriam ter ficado encarregadas pelos seus perfis nas redes sociais não publicaram nada sobre a sua participação no reality.

Será que o gato não deixou ninguém responsável pela sua imagem aqui fora ou isso é apenas uma jogada de marketing?