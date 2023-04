Maira e Thiago anunciam noivado e ex, Camila, comenta: “The e Mônio”

Após o anúncio do noivado, a ex-esposa de Thiago Nigro, Camila Ferreira, usou as redes sociais para comentar e não demorou muita para excluir o comentário sobre a união dos dois

A notícia do noivado de Maira Cardi com Thiago Nigro pode ter pego muitos de surpresa, mas não a mim, porque conheço bem a coach da alimentação. O que me surpreendeu foi o fato “verdade na cara” que Camila Ferreira ativou nas suas redes sociais. A ex-mulher de Thiago não deixou de comentar a união dos dois, dizendo que formavam o casal “The e Mônio”.

“Belo casal formam The e Mônio”, escreveu ela nas redes sociais. Não demorou muito para ir parar nas páginas de fofoca e ainda recebeu o apoio dos internautas que disseram que ela foi traída na relação passada.

“Tive que deletar o tweet, galera. Era só uma piada e começou a viralizar. Tô de boa”, escreveu. Em resposta a um internauta ela ainda diz que a liberdade de expressão é um sonho para ela.