Maira Cardi sobre Will Smith: “Dessa vez bateu ele por ela, mas e quando bater nela?”

Mudando completamente o foco da narrativa de Will Smith, que agrediu o apresentador do Oscar após ele zombar de uma doença, Maira Cardi fez um comentário sem noção nas redes sobre a atitude do ator. Queria quebrar o tabu, mas não conseguiu não, gata.

Enquanto muitos admiram a atitude de Smith, que defendeu com unhas e dentes sua esposa, Maira, no mundo da lua, chamou a atenção para caso ele agredisse ela, oi? Isso mesmo.

a maira cardi falando sobre o will smith pic.twitter.com/eKIc3flBxe — cris dias (@crisayonara) March 28, 2022

“A atitude dele é tão assustadora quanto a do comediante, mostra o quanto ele não é nada equilibrado! Dessa vez ele bateu por ela, mas e quando bater nela? Se no ao vivo e com plateia temos essa falta de inteligência emocional, e na intimidade?”, escreveu a coach.

A mesma que defendeu sua família baseada em Arthur Aguiar quando Luana criticou a permanência do ator no Dia da Mulher. O que Will fez foi a mesma coisa, defendeu sua família.

Mudar o discurso para uma questão totalmente fora da curva é errado, Maira. Inclusive, sua família o apoia e isso ficou claro em um tweet de Jaden Smith.

And That's How We Do It March 28, 2022

Só vergonha, meu pai. Melhore!