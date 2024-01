Maira Cardi vai voltar? Thiago Nigro diz que a coach pode voltar para a internet

Então é isso, Maira Cardi pode voltar a qualquer momento para as redes sociais. O marido da influenciadora contou que ela pode voltar para as redes se sentir vontade e deixou os internautas com a pulga atrás da orelha. Thiago não deu certeza do retorno, mas ressaltou que ele pode acontecer.

“Estamos com saudade da Maira, quando ela volta?”, perguntou um seguidor. O influenciador logo compartilhou uma foto com sua mulher e falou sobre uma possível data para o retorno. “Mais para frente. Se voltar”, disse Thiago, sem certeza sobre a vontade da esposa.

Vale ressaltar que desde o casamento da coach ela tem ficado mais off nas redes para cuidar de sua família e de seu casamento como um todo.