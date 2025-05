Maíra Cardi tem conta bloqueada por dívida antiga de R$ 200 mil

Amores, estava curtindo um solzinho com algumas amigas corretoras na praia do Leme, quando uma delas me contou sobre o bafafá de uma influenciadora que está fazendo jogo duro pra abrir a carteira e pagar a dívida de uma imóvel da Barra da Tijuca, e como consequência, teve as contas bloqueadas. Que situação, hein?

Parece que as obras da mansão milionária da influenciadora Maíra Cardi terão que dar uma pausa… Bem, pelo menos até a musa fitness resolver algumas pendências judiciais.

Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, Maíra teve a conta corrente bloqueada após não pagar uma multa de R$ 200 mil, além de um acréscimo de R$ 80 mil determinado pela Justiça.

Ainda de acordo com a coluna, o caso se trata de uma dívida antiga referente a aluguéis e reparos de um imóvel da Araguaia Empreendimentos e Treinamentos, na Barra da Tijuca.

Com a inadimplência da empresa — já extinta — Cardi Produções, Entretenimentos e Treinamentos, Maíra acabou sendo incluída, no processo movido pela Araguaia, como pessoa física.

A coluna afirmou que fontes próximas alegaram a condenação de Maira Cardi no processo. E, com o não pagamento da dívida determinada pela Justiça, a influenciadora teve a conta corrente bloqueada e recebeu uma multa adicional de R$ 80 mil.

No entanto, a colunista ressaltou que desde o decreto, a musa fitness tem buscado recursos para reverter a decisão, porém, sem retorno positivo. E isso explicaria a demora para quitar a dívida.