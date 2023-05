Maíra Cardi revela porque parou de usar roupas decotadas: “Agora tenho uma pessoa que todos os olhares são para mim”

A influenciadora, que antes era casada com o ator Arthur Aguiar, atualmente está noiva do coach financeiro Thiago Nigro.

Amores, vocês também notaram uma certa mudança nas roupas quea influenciadora Maíra Cardi vem usando desde que assumiu seu relacionamento com o influenciador Thiago Nigro? Pois é, ela que vivia abusando dos decotes utilizou as suas redes sociais para explicar o porquê dessa mudança ter acontecido.

Logo de cara, a influenciadora assume que todas as vezes que abusava das roupas decotadas era uma forma de chamar a atenção e suprir as suas inseguranças.

“Todas as vezes que eu me sentia ameaçada, não reconhecida, insegura, inconscientemente eu colocava uma roupa mais ousada para atrair atenção!”, iniciou a ex-mulher do ator Arthur Aguiar.

Em seguida, Maíra confessa que deixou de usar esse tipo de roupas pois, finalmente, encontrou um homem que só tem olhos para ela, que lhe passa segurança e que lhe elogia.

“Agora tenho uma pessoa que todos os olhares são para mim, me deixa segura de quem eu sou, logo quem precisa ver e elogiar, vê e elogia”, explicou.

Sabendo que provavelmente seria vítima de diversos haters, para finalizar o assunto, Maíra deixou claro que esse ponto de vista é algo que se encaixa no seu caso, em seu relacionamento com o Primo Rico, o que não é uma regra para todos os relacionamentos.

“Estou falando de mim, essa regra não é para todas”, concluiu a coach.