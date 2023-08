Maira Cardi rebate acusação de Belle Silva: “O problema não sou eu”

A coach da alimentação não ficou calada diante das acusações da esposa de Thiago Silva e soltou o verbo nas redes sociais

Não é de hoje que Maira Cardi dá o que falar na web, mas a questão é que o buraco hoje é mais embaixo e envolve jogador de futebol, famoso. Belle Silva, esposa de Thiago Silva, soltou o verbo diante do programa de emagrecimento de Crrdi e ela não ficou caçada dizendo que o problema não é ela.

“Em 2018, isso aconteceu, eu não falei nada na época, ela tinha falado exatamente a mesma coisa, eu resolvi não falar nada. Falou que era mentira, que eu não tinha feito, ela colocou de uma maneira agressiva”, iniciou.

Ela ainda completa: “Sinto muito te desapontar, eu não venho de mãos vazias, eu não gostaria de fazer isso, eu jamais faria uma coisa dessas se eu não tivesse muitas coisas pra falar e muitas provas. Estou cansada de apanhar o tempo inteiro, a gente fala”, disse.

Miara ainda diz não estar com raiva de Belle. “Eu tenho muitos segredos de todos os meus clientes, nunca que eu gostaria de expor esses segredos. Só que a partir do momento que o cliente me chama de mentirosa, o problema não sou eu. Eu não estou com raiva, mas eu estou vindo aqui por dois motivos: pelos meus colaboradores, que não merecem passar por isso, e por vocês, que são manipulados o tempo inteiro”, completou.