Depois de ser atacada por Maira Cardi, Laís Caldas passa por cirurgia: “Isso é bullying”

Doutora fez procedimento cirúrgico na região dos olhos para retirada de pele

Habla mesmooo! Sem papas na língua, Laís Caldas apareceu nos stories para contar que passou por um procedimento cirúrgico na região dos olhos. A musa não deixou de alfinetar Maira Cardi, que já se referiu a ela como “olho caído”, evidenciando que isso é bullying. Mesmo lembrando do fato, Laís conta que fez a cirurgia para correção, porque isso a incomodava.

“Fiz a blefaroplastia, que é a retirada de pele da parte inferior e superior e corrigi a ptose que eu tinha. Já tinham 5 anos que as ruguinhas me incomodavam muito, já tinha feito fio, peeling, mas me incomodava. O excesso de pele me incomodava bastante, não era o “olho caído”, iniciou a doutora.

A musa ainda lembrou de que Maira Cardi falou de seus olhos. “Teve até uma pessoa aí famosa que diz que não lembrava meu nome e me chamou de “olho caído”, não é o termo correto é bullying”, desabafou.