Maira Cardi e Thiago Nigro se casaram em comunhão total de bens

Depois de se casarem em uma cerimônia luxuosa, os dois resolveram apostar no simples do civil para passar os papéis diante da riqueza dos dois e a união

Eu já tinha comentado para vocês muitos detalhes sobre a modalidade do casamento de Thiago Nigro e Maira Cardi. Acontece que o que muitos duvidavam, realmente aconteceu: a união com comunhão total de bens. Eles se casaram no domingo (24), e anunciaram a assinatura no papel por meio das redes sociais.

“Ontem nos casamos no civil. Ao casar, você assina um papel. No papel, você não garante que vai amar, nem que será amado. Mas deixa claro o que vai acontecer com os bens e o dinheiro, ao se separar. Será mesmo que o casamento civil é sobre amor, ou será que ele é sobre o dinheiro?”, iniciou ele na legenda da publicação.

“Se eu acredito no casamento, não estaria eu tomando uma decisão de negócios ao me preparar para um plano B em caso de problemas? Faria algum sentido eu entregar meu corpo, mente e alma para outro, mas não meu dinheiro? (…) Erros acontecem, somos humanos e pecadores, estamos longe de sermos perfeitos, mas se você crê no que está escrito, e as palavras que saíram de sua boca ao casar são verdadeiras, não trate seu casamento como um negócio. Eu decidi casar em comunhão total de bens, não me arrependo e espero que muitos futuros casais possam se alinhar ainda mais por tomar essa decisão tão difícil – e carregada de julgamentos. E em primeiro lugar, estou respeitando um princípio (que é bíblico). Se um tropeçar, há quem o segure. Nunca esqueça!”, finalizou Thiago.