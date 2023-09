Maíra Cardi e Thiago Nigro pretendem ter 8 filhos

Nos stories, os influenciadores responderam a uma caixinha de perguntas enviada pelos fãs e revelam que pretendem ter oito filhos juntos.

Parece a família Cardi – Nigro está para aumentar em breve. Neste domingo (17), o investidor abriu uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram, e foi questionado quantos filhos eles pretendem ter. Então, ela e sua esposa falaram que pretende ter oito filhos. Maíra já é mãe de Lucas Cardi, de 21 anos, fruto do antigo casamento com o empresário Nelson Rangel, e Sophia, de 5 anos, fruto de seu casamento com Arthur Aguiar — que será papai novamente.

“A gente mudou os planos, agora vamos para oito. Dois com os que já tem, mais seis”, disse Maíra.

“Você tem noção de quanta custa um filho?”, questionou Thiago.

“Sim, mas a gente tem dinheiro. Eu sei bem quanto custa Sophia e Lucas, não é fácil não sustentar dois”, respondeu a empresária na rede social.