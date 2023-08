Maira Cardi devolve invertida de marido de Ivete Sangalo ao som da cantora

A coach da alimentação usou suas redes sociais para rebater o nutrólogo esposo da cantora e não deixou de soltar o som de Veveta

O arranca rabo entre Daniel Cady e Maira Cradi está dando o que falar na web e parece que a história não vai terminar bem. Depois que o nutrólogo falou da coach ela rebateu ao som de Ivete Sangalo, sem citar nomes ela mandou indireta pelos seus stories.

Por meio dos Stories de seu Instagram, Maíra disse: “Eu tenho muito orgulho de ser casada com um homem foda, mas também é importante conseguirmos ser alguém fora da sombra dessa pessoa foda”.

“Tenho muito orgulho de ter secado e ter levado saúde para os maiores artistas do Brasil. São mais de 600 mil pessoas independente de quem sou casada. E contra fatos não há argumentos. Mais orgulho ainda eu tenho de nunca precisar falar mal do trabalho de alguém para me destacar”, completou.

Ela ainda publicou fotos dos famosos que já atendeu e disse: “Será mesmo que esses artistas e jogadores da NBA me contratariam se eu não fosse boa no que eu faço?”.