Fora da casinha e frouxa, Maira Cardi ameaça Bruna Marquezine, mas volta atrás com rabinho entre as pernas: “Era deboche”!

A coach está achando que vai contar um segredo, mas o Brasil inteiro já sabe né?

Que Maira Cardi está cada pior, a gente já sabe né? Mas ela está passando de todos os limites para defender o maridinho, Arthur Aguiar. E sabe quem é a bola da vez? Bruna Marquezine! Neste domingo, (24), a moça decidiu ameaçar a atriz de Hollywood, acredita?

É que Bruninha curtiu um tweet onde um internauta perguntava quanto se pagava para não ter mais noticias de Maira e Arthur — até inclusive entro na vaquinha tá? — e a coach não gostou nada, nada e deixou um comentário venenoso em um post sobre o assunto.

Comentário de Maira Cardi nas redes sociais (Foto: Reprodução)

“Quero saber quanto ela quer pagar pelo meu silêncio do que ELA SABE que eu sei sobre ela! Quem tem telhado de vidro NÃO abre a boca nem curte NADA! Mais aceito o dinheiro dela para CONTINUAR quieta como estive até agora, tudo que ela me pagar eu faço doação IMEDIATA para igreja Lagoinha, já com pedido de perdão a Deus por ter aberto a boca contando as coisas da vida dos outros, mas é que sou ser humano cheia de erros e tem coisa que não estou com espírito tão elevado assim e peco, não é sempre que sou capaz de dar a outra face! Me chama aqui Léo Dias ou será que a Lagoinha vai ganhar um pix?”, ameaçou Maira.

Mas aí a mãe de Sophia ficou com medinho de processo e de prejudicar a Bisnaguinha que ela chama de marido e voltou atrás. “Vocês ainda não se acostumaram com meus deboches né? Está circulando um comentário meu há dias atrás sobre a Bruna Marquezine. Eu fiz um deboche dizendo que ela poderia depositar um PIX na minha conta pelo meu silencio, mas obviamente que era um deboche. Não há dinheiro nenhum no mundo que pague meu silêncio. Quem fala o que quer ouve o que não quer. Toda ação tem uma reação, mas não é todo mundo que dá conta das ações feitas”, disparou a coach bem amedrontadinha nos stories.

Maira Cardi não sustentou e disse que o comentário sobre a Bruna Marquezine era só deboche! pic.twitter.com/MJKBYlVRAJ — Gio. 🧑🏽‍💻 (@GiovanneTeamBR) April 24, 2022

E como minha boca não é baú, Maira Cardi, eu mesma conto o que você ACHA que vai revelar: tudo isso porque na época da novela “Em Família”, Bruna namorava Neymar e Arthur com Giovanna Lancelotti e os atores apenas ensaiaram as cenas fora da telinha — se é que você me entende, leitor(a)! Mas N-A-DA demais, já que o jogador também adorava festinhas com amigas né?

Eu não entendo a Maira orgulhosa de fazer fofoca da traição alheia né? Sendo que se ela acha que Arthur vai sair do ‘BBB22’ milionário e apaixonado por ela, está bem enganada! Já, já noticio aqui mais uma pulada de cerca. Não dou até o fim do ano…