“Não pira e não desumaniza as pessoas só porque você é desumano”, rebate Maira ao ex-BBB Marcelo Arantes

Psicólogo diz que esposa de Arthur Aguiar inventou história sobre tia avó de confinado e passou informações externas

O pau que quebrou dentro da casa depois da formação do paredão neste domingo (06), ta quebrando aqui fora entre Maira Cardi e o ex-BBB Marcelo Arantes. Segundo ele, Maira mentiu no vídeo do almoço do líder e passou informações externas para seu marido, Arthur Aguiar.

Marcelo Arantes diz que Maira inventou história de vídeo em almoço do líder (Foto: Reprodução/Twitter)

“Essa história furada da tia do Arthur é código e a produção não sacou! Hahahaha Maira Cardi dizendo na cara dura que ele está fazendo a coisa certa e a produção deixou passar”, disse Marcelo em seu Twitter.

Maira não permaneceu calada e mandou o recado em comentário de publicação sobre o acontecido, pois ela não encontrou o Marcelo nas redes para falar diretamente, sem curva. “Que cara babaca, se ele é capaz de inventar que praticamente a mãe de alguém que ele ama morreu só para passar informação inútil, eu não sou!”, disse a influencer.

A musa ainda deu explicações sobre a relação de Arthur com a tia avó, dizendo que saíram na Revista Quem nesta viagem que fizeram juntos. A gata provou por A + B que não está errada em seus argumentos e que não precisa mentir ou usar afeto para o público.

“Não pira e não desumaniza as pessoas só porque você é desumano”, concluiu Cradi pedindo para Rainha Matos passar o recado.

