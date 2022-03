Maira Cardi, corre aqui! Laís quer te conhecer!

Parece que a amiguinha de Jade Picon está começando a recalcular rota…

Vou te contar, querido(a) leitor(a), o ‘Jogo da Discórdia’ de ontem, (7), foi maravilhoso! Um show de egos e farpas que o brasileiro ama! Como sempre, Laís chamou Arthur Aguiar de incoerente simplesmente por ele não votar na amiga dela, Jade Picon — muy amiga né? Jesus! Mas levou uma invertida que só por Deus…

Laís e Arthur se abraçam após jogo da discórdia (Foto: Reprodução)

A médica começou dizendo que se surpreendeu com ele, porque ele chegou tímido, mas depois viu que ele é um cara muito legal, de coração enorme e que ainda acha isso dele — acredita? —, mas ainda não teve tanta oportunidade de o conhecer. Depois disse não entender porque ele sem vota e lhe dá o monstro, ao invés de dar para Picon. Então, Arthur explicou que tudo começou com ela, quando ela tirou a ultima plaquinha em uma ‘Prova do Anjo’, que culminou com o Monstro para ele. Ainda disse que não colocaria Jade na “Xepa” lhe dando o monstro, porque ali as pessoas contam pão e não iria prejudica-los.

Arthur Aguiar dando uma aula pra Laís de como se joga um jogo limpo e com todas as armas da coerência e da estratégia. E dizendo no ao vivo que “o medo da Jade é zero!”👏👏👏 Vejam a sequência …#bbb #bbb22 #forajade #foralaís pic.twitter.com/4Raiq1lQ3b — Marcos Peixoto (@peixoto47) March 8, 2022

Siga até o final … Arthur Aguiar e #ForaJade pic.twitter.com/TJjMvbBKcS — Marcos Peixoto (@peixoto47) March 8, 2022

Depois, Laís o chamou para conversar e pediu desculpas! Juro, leitor(a)! Ainda disse que o acha uma pessoa boa e falou da sua família: “Você é um pai gigante, sua filha é linda, maravilhosa, quero ter oportunidade de conhecer sua família, sua mulher. Quero conhecer um pouco da sua vida e de você, ter essa troca!”. Arthur, por sua vez, disse admirar a relação do quarto Lollipop de se proteger e por fim, se abraçaram. Eita laiá…

Laís pede desculpas para Arthur (Foto: Reprodução)

Laís arregando pro Arthur… Pedindo desculpas e chorando! 🤣🤣🤣



Que momento Brasil! 🗣🗣🗣



BBB | Fora Jade | #forajade | o Eli | O DG pic.twitter.com/psjWrabdHg — Chris Ramos 🎲🌊✨🏁🐺 (@Souchriscomch) March 8, 2022