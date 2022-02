Patroas: Maiara e Maraisa cancelam turnê

Após a morte de Marília Mendonça, irmãs decidem cancelar a série de shows

A produtora Live Nation e Workshow decidiram cancelar o Festival das Patroas. Os shows estavam previstos para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Todas as pessoas que já haviam comprado os ingressos serão reembolsadas.

Desde a morte de Marília Mendonça, os rumores circulavam diante da realização dos shows das patroas. Afinal, a morte da cantora deixou marcas profundas nas irmãs do sertanejo.

Ao que tudo indica desde o acidente, as duas discutem a realização dos shows e chegaram ao consenso de que sem Marília não há Patroas, já que a realização tanto do álbum, quanto da turnê foi planejada pelas três.