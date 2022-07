Maiara aparece junto com Fernando em post no Instagram

Casal tinha se separado semanas antes, mas parece que o comeback veio aí

Eu nem dei muita atenção quando soube que Miara e Fernando tinham se separado (mais uma vez), afinal, eu sabia que uma hora ou outra eles iriam reatar. Não deu outra, ontem (15), Maiara postou um vídeo ao lado do cantor.

Os fãs do casal ainda caíram no papinho da cantora que disse em um show que desconfiava de um possível chifre. O cantor, por sua vez, negou qualquer envolvimento com outra pessoa na época em que esteve no relacionamento com Maiara.

Bom, quer queiram, quer não, os dois estão juntos novamente. Já não sei nem mais o que dizer sobre esses dois, viu? Só sei que me divirto.