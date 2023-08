Maiara está lutando contra a alopecia, problema capilar

De acordo com Léo Dias, a doença tem afetado diversos famosos que lutam para manter os cabelos na cabeça

Não faz muito tempo que recebi o telefonema de Léo Dias me contando que a sertaneja Maiara estava lutando contra a alopecia e que chegou a procurar os cuidados da dermatologista Dra. Carla Góes. Agora ele me ligou e disse que alguns famosos já estão tratando o problema nos cabelos.

“A alopecia é um distúrbio causado por uma interrupção no ciclo de crescimento do fio, pode ser transitório ou definitivo, afeta homens e mulheres. Perder 50 a 100 fios de cabelo todos os dias é esperado, pela renovação capilar. Se esse ciclo for interrompido ou se um folículo capilar estiver danificado, o cabelo pode começar a cair mais rapidamente do que se regenerar, e vamos ter fios finos ou áreas totalmente vazias”, disse a médica em entrevista ao meu fofoqueiro favorito.

A dermato ainda disse que a consulta médica é super importante para tentar evitar as quedas. “É fundamental que nos primeiros sinais de perda maior dos fios seja procurado imediatamente o médico para investigar as causas dessa queda. Não use medicamentos por indicação sem saber o motivo da perda excessiva”.