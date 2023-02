Maiara desmente boato de recaída com Fernando: “Não procede”

Cantora contou ao Léo Dias que os boatos que correm solto na boca das fofoqueiras não são reais e que ela está fora do Brasil

Olha ela! Conhecida e famosa por suas músicas de sucesso, Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, deu o que falar com os boatos dizendo que ela teria tido uma recaída e ficado com Fernando Zor direto de Orlando, onde tem passado uns dias. Em conversa com Léo Dias ela desmentiu todo o bafafá e disse que não procede.

“Não procede. Estou há 20 dias fora do Brasil, nem sei da vida dele, nem sei o que está acontecendo aí”, disse ela.

A cantora ainda disse que não sabe de onde as pessoas inventam as notícias, ressaltando que não teve qualquer recaída. Vale lembrar que ela já largou e voltou com o cantor diversas vezes.