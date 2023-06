Maiara chuta o balde e assume romance com outro sertanejo

Após um vaivém intenso, Maiara colocou a fila para andar e assumiu seu namoro com Matheus Gabriel

Olha ela! Maiara finalmente meteu o pé no balde e sem chance de voltar atrás. A sertaneja apareceu com um novo namorado e está curtindo muito a vida a dois com Matheus Gabriel, que também é sertanejo. Depois de muito vaivém na sua relação com Fernando Zor, os fãs comemoraram o novo affair.

Em vídeo, ela aparece com Matheus em um carro, curtindo o momento enquanto ele dá mordidinhas em sua mão. Eita, que delícia.

A cantora chegou a ganhar uma aliança do seu novo affair e vive uma nova fase da sua vida, curtindo a dois tudo que a vida tem. Chega de passar perrengue ao lado de Fernando, a gata tá em outra.