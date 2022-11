Maiara aposta em look de R$160 mil em festa do Grammy Latino

Cantora sertaneja apostou em brilhos de diamantes na peça exclusiva com ajuda da sua stylist Roze Motta

Que poder! Mesmo Maiara e Maraísa não levando o prêmio no Grammy Latino, as duas não deixaram de apostar alto nos looks babados. Maiara confiou na sua stylist e usou um look avaliado em R$160 mil. O vestido preto nada básico tinha os ombros todo bordado em diamantes e muito brilho. Afe, eu amo!

Para quem não sabe, a dupla sertaneja participou da premiação que aconteceu em Las Vegas, nos EUA, na quinta (17), concorrendo na categoria de ‘Melhor Álbum de Música Sertaneja’ com o projeto ‘Patroas 35%’, gravado com Marília Mendonça.

Maiara já tinha dito para a profissional de estilo que queria algo sóbrio, mas que passasse uma história através da roupa e a escolha foi certeira. “Eu sempre busco produções exclusivas para a Maiara, algo que retrate a personalidade dela, esse brilho e força que ela tem para a noite de ontem não foi diferente”, falou Roze.