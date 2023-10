Maiara anuncia o seu término com Matheus Gabriel

A cantora tinha sido pedida em casamento tempos antes de anunciar o seu término com o rapaz

Tudo que é bom dura tão pouco, né? Maiara que diga, mas será que era tão bom assim? A sertaneja tinha um relacionamento com Matheus Gabriel desde julho e chegou a ser pedida em casamento, mas acabou anunciando que o namoro dos dois chegou ao fim.

“Boa noite gente… Hoje não está sendo um dia fácil pra mim… Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil pra ninguém… Eu e o Matheus não somos mais um casal… Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo… Tenho muita gratidão!”, anunciou a cantora através da rede X, antigo Twitter.

“Por favor, respeitem nosso término… Nosso tempo… Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa que está batalhando a carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo… Espero que entendam… É que nos apoiem nesse momento difícil!”, continuou Maiara.

Ela ainda detalha que não teve enredos diante do término dos dois e não houveram brigas para chegarem ao fim. “Não existe outra pessoa da minha parte, penso que por parte dele também não. Não existe possibilidade nenhuma pra nenhum ex (estou dizendo isso, porque inventaram um monte de conspirações totalmente paranoicas e mentirosas que eu estaria voltando pra um ex, que existiria outra pessoa)”, afirmou ela.