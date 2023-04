‘Mãe Loira do funk’, é condenada a 10 anos de prisão por torturar ex-marido

Verônica Costa foi condenada por desembargadores em cumprimento da pena em regime fechado e a perda do cargo de vereadora

Segura daí que eu te conto a fofoca do lado de cá. De acordo com o Jornal Extra, a Justiça do Rio de Janeiro aumentou para dez anos e oito meses a condenação de ‘Mãe Loira’, Verônica Costa, do PL. A vereadora foi condenada pela tortura do ex-marido, Márcio Costa. A decisão foi tomada nesta terça (12) e posteriormente ela tinha sido condenada a cinco anos e 10 meses de prisão.

O caso chegou à mídia em fevereiro de 2011, depois que o ex-marido da vereadora denunciou o caso à Polícia Civil.

Os desembargadores decidiram que o cumprimento da pena seja em regime inicialmente fechado, mas tudo pode mudar com o decorrer da história, como todos nós sabemos que pode acontecer.