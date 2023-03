Mãe exige 3 apartamentos e 1 carro do cantor MC Paiva e o ameaça: “Consequências vão vir!”

Completamente abalado, o cantor afirma que não tem de onde tirar dinheiro para suprir as regalias exigidas pela mãe.

Que absurdo! Gente, na tarde desta terça-feira (07), o cantor MC Paiva, dono do hit “Bandido não dança”, utilizou os stories de seu instagram para fazer um desabafo surreal.

No desabafo o gato revela que a fama e sucesso que ele vem fazendo no mundo da música está subindo na cabeça da sua mãe, mais do que na sua própria cabeça.

“Eu amo minha mãe, só que a fama e o dinheiro mexeu mais com ela do que comigo. Infelizmente minha coroa tá postando umas coisas na internet para tentar acabar com a minha carreira. Eu nunca imaginei passar por isso”, o cantor iniciou seu desabafo.

Logo em seguida, o cantor publicou um pedaço de um áudio que sua mãe lhe mandou, exigindo que o mesmo lhe dê 3 apartamentos, 1 carro e a leve para almoçar no shopping, prometendo que caso ela não ganhe tudo o que está pedindo o MC irá enfrentar consequências.

“Amanhã, lá pelas 10 horas, eu quero que você ligue para o Marcos pra gente ver os apartamentos, eu quero almoçar no shopping e também quero ver o meu carro. Eu quero ver essas três coisas. Se por um caso não der, consequências vão vir!”, afirmou a mãe do MC.

Por fim, segurando o choro, o MC afirma que por ser um pedido de sua mãe, ele até tentou efetuar, mas garantiu que não tem mais da onde tirar tanto dinheiro, já que está guardando um dinheirinho para comprar sua casa.