Mãe do filho de Luva de Pedreiro afirma: “Fui traída”

Vish! Távila Gomes usou suas redes sociais pela primeira vez para falar sobre o término com Luva de Pedreiro. O casal tem um filho juntos, mas até então eles não tinham falado sobre o motivo do término, que, segundo ela, foi causado por traição.

Nos stories do Instagram, um seguidor perguntou: “Você e o pai do Davi estão juntos novamente?”. Então, Távila contou que foi traída e que eles não estão juntos.

“Desde quando saíram as fofocas, eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás. Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui. E eu me calei esse tempo todo. Mas uma hora cansa! Essa é a verdade. E não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso. Não gente, não estamos. Permito ele conviver e participar por causa de Davi (isso quando ele quer)”, finalizou.