Mãe do Davi fala sobre o filho em entrevista: “Ele está triste, sem comer, hoje tive que levar comida até Davi.”

Ai, que dó, genteee! Parece que desde que chegou em Salvador na noite deste sábado (20), O campeão do BBB 2024, Davi Brito está sem se alimentar direito e isolado de tudo e todos. Essa informação veio da própria mãe de Davi, Elisângela durante a comemoração da vitória do baiano no programa da neste domingo (21), em Cajazeiras, bairro da capital baiana.

Segundo Dona Elisângela, o ex-BBB está muito triste depois que a empreendedora Mani Reggo, então companheira dele, desabafou nas redes sociais também no sábado (20), em meio às especulações de que o relacionamento estaria em crise.

“Olha, hoje é um dia de festa e eu nem queria tocar nesse assunto, pela saúde mental de Davi. Fomos pegos de surpresa [com o post]. Preparamos tudo com muito amor para receber a todos e infelizmente teve essas coisas”, disse Elisângela, que não entrou em detalhes sobre o desentendimento.

“Davi está triste, está sem comer. Hoje eu tive que levar a comida até Davi. A gente está tentando interagir ao máximo, trazer mais pessoas ao local em que ele está, para que ele não fique sozinho, só no celular. E eu quero que Davi fique tranquilo e feliz nesse momento que é dele, é merecido esse momento, sabe? Queria que ele ficasse ali desprendido, descansando. É preciso que Davi desacelere de tudo o que viveu ali [no BBB]”, detalhou.

Ao ser questionada sobre planos futuros do filho depois dele conquistar o prêmio histórico de R$ 2,92 milhões no programa, Elisângela disse que eles não conversaram a respeito, embora o filho tenha dito várias vezes que deseja dar uma casa à mãe, já que a dela está condenada pela Defesa Civil de Salvador.

“Não é hora de pensar nisso. Eu quero que ele voe alto para trabalhar e fazer as ‘publis’ dele. Que ele viva, que depois a gente pense em dinheiro. No momento, eu quero que Davi seja feliz primeiro”, comentou.