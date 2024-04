Mãe do Davi desmaiou ao saber da vitória do filho no BBB 24

Elisângela Brito não segurou a emoção e foi ao chão em um desmaio ao saber que o seu filho, Davi, era o novo vencedor do BBB 14 e tinha levado a bolada milionária para casa. Aloca! No momento em que Tadeu Schmidt anunciou o nome do vencedor, a mãe do brother que estava em um trio elétrico desmaiou na frente de todos que assistiram a vitória do motorista de aplicativo.

Ela caiu no chão e foi rapidamente socorrida pelas pessoas que estavam ao redor dela. A mãe de Davi acompanhou a grande final direto da Arena Pronaica, em Cajazeiras, Bahia, junto com a torcida do filho.

Depois de se recuperar, ela falou sobre a vitória do filho. “Obrigado a vocês que oraram, que votaram, que fizeram. A festa de Davi eu vou fazer com toda honra. Quero ver Davi, quero que ele descanse, que ele desacelere”, disse ela, segundo o site Gshow.