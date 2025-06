Mãe de Tati Machado abre o coração após perda do neto: “Minha vida já havia sido doada para ele”

Gente, dei uma espiadinha no Instagram para conferir o que há de novo na vida das celebridades, eis que dou de cara com uma mensagem comovente da mãe de Tati Machado para filha, que vive um mês de luto após a perda do bebê. Amores, o texto é de cortar o coração…

Acontece que, na última semana, a apresentadora Tati Machado, de 33 anos, usou as redes sociais para relembrar o primeiro mês da partida do filho, Rael, que faleceu na manhã do dia 13 de maio, ainda na gestação.

O desabafo tocante gerou inúmeras mensagens de solidariedade para a jornalista, inclusive de sua mãe, Valéria Gouveia, que deixou um texto comovente para a filha enlutada.

“Já passei por tantos lutos… Mas nada se compara a este. Minha vida já havia sido doada para meu neto, de papel passado. A chegada dele me fez avaliar minha saúde”, iniciou.

A mãe de Tati Machado revelou como lida com o luto que já faz um mês (Reprodução/Instagram)

Valéria emocionou a web ao comentar como imaginava a vida compartilhando momentos ao lado de Rael e como o amará eternamente.

“Resolvi, aos 63 anos, fazer uma ‘lanternagem’ completa. Seria a vó mais serelepe do mundo. Imaginava ele correndo pela grama, vendo meus amigos miquinhos, os esquilos, os passarinhos. Ah, Rael, se tu soubesse como te amo”, destacou.

Ao fim, a mãe de Tati Machado revelou como está enfrentando o luto inesperado.

“Essa saudade não se compara com nenhuma outra. Ela rasga, tortura, e eu nem vi seu rosto. Meu anjinho, meu pedacinho de amor. Saiba que te amaremos para sempre”, completou.