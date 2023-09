Mãe de Simone e Simaria rebate comentários do ex-genro: “Aquele cabra ali, ele fala o que ele quiser”

Mara Mendes foi entrevistada pelo Fofocalizando e não deixou de falar sobre o antigo relacionamento de Simaria com Vicente Escrig

A mãe de Simone e Simaria não ficou calada diante das investidas dos repórteres do Fofocalizando, a mãe das cantoras soltou o verbo diante dos comentários do ex-genro, Vicente Escrig, que foi casado com Simaria. Vale ressaltar que ele fez acusações contra a sogra, Mara Mendes.

Vicente teria feito comentários maldosos sobre o corpo de Simone e disse que a mãe trataria as filhas com uma certa diferença. Mara ainda negou toda a história inventada por Escrig.

“Rapaz, como é que eu vou falar para a Simone que ela está gordinha? Aquele cabra ali, ele fala o que ele quiser”, disse ela.